Il borgo di Corchiano e le abitazioni ipogee nel bosco delle Forre | Monumento Naturale | i misteri della Tuscia

(Di sabato 6 marzo 2021) Immaginate undove natura e mistero si fondono in alchimia: eccoci a, minuscolo paese dell'Agro Falisco arroccato su una rupe di tufo che affaccia suldi ...

Advertising

lucio22673283 : Il borgo di Corchiano e le abitazioni ipogee nel bosco delle Forre, Monumento Naturale: Tuscia dei misteri fra natu… -

Ultime Notizie dalla rete : borgo Corchiano

Il Messaggero

La storia deldi, (da cui scendendo una scalinata nel tufo si accede alle Forre), in origine un insediamento falisco, è costellata di episodi cavallereschi, e nel periodo ...La storia deldi, (da cui scendendo una scalinata nel tufo si accede alle Forre), in origine un insediamento falisco, è costellata di episodi cavallereschi, e nel periodo ...Immaginate un borgo dove natura e mistero si fondono in alchimia: eccoci a Corchiano, minuscolo paese dell’Agro Falisco arroccato su una rupe di tufo che affaccia sul Monumento Naturale ...