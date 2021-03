Il bonus bolletta 2021 è più semplice ottenerlo e rinnovarlo, ecco il perché (Di sabato 6 marzo 2021) Con l’ingresso di Draghi c’è stata una prima novità per le utenze luce e gas, la fine del mercato tutelato è stata spostata al 2023, da lì saranno le singole società a gestire le tariffe nei singoli contratti. Ciò che non cambierà è la possibilità di poter usufruire del bonus bolletta 2021, l’agevolazione dal 1 gennaio è diventata automatica, l’applicazione diventa più semplice perché basata sul Isee presentato e sui requisiti che il nucleo famigliare presenta. bonus bolletta 2021: è sufficiente la presentazione Isee Il bonus bolletta 2021 si chiama bonus sociale, lo trovate descritto così all’interno dei siti delle società di luce e gas, nei siti istituzionali di comune e ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 marzo 2021) Con l’ingresso di Draghi c’è stata una prima novità per le utenze luce e gas, la fine del mercato tutelato è stata spostata al 2023, da lì saranno le singole società a gestire le tariffe nei singoli contratti. Ciò che non cambierà è la possibilità di poter usufruire del, l’agevolazione dal 1 gennaio è diventata automatica, l’applicazione diventa piùbasata sul Isee presentato e sui requisiti che il nucleo famigliare presenta.: è sufficiente la presentazione Isee Ilsi chiamasociale, lo trovate descritto così all’interno dei siti delle società di luce e gas, nei siti istituzionali di comune e ...

