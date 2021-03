Ibrahimovic: “Io al Festival di Sanremo? Mi piacciono le sfide. Italia mia seconda casa” (Di domenica 7 marzo 2021) Nella serata conclusiva del Festival di Sanremo anche Zlatan Ibrahimovic, ospite d'eccezione, si è ritagliato il suo spazio. L'attaccante del Milan ha comunicato ai telespettatori a casa attraverso un monologo molto particolare.Questo il messaggio indirizzato agli Italiani: "Tutti mi conoscevano prima di questo Festival. Perché sono venuto qui? Mi piacciono le sfide e l'adrenalina. Mi piace crescere. Se non sfidi te stesso non puoi crescere. E quando fai una sfida è come scendere in campo. Puoi vincere o perdere. Ho giocato 945 partite e ne ho vinte tante, non tutte. 11 scudetti ho vinto, ne ho perso qualcuno. Ho vinto tante coppe, ne ho persa qualcuna. Sono Zlatan senza aver vinto tutte le partite. Lo sono se vinco o se perdo. Ho fatto più di 500 gol, ... Leggi su golssip (Di domenica 7 marzo 2021) Nella serata conclusiva deldianche Zlatan, ospite d'eccezione, si è ritagliato il suo spazio. L'attaccante del Milan ha comunicato ai telespettatori aattraverso un monologo molto particolare.Questo il messaggio indirizzato aglini: "Tutti mi conoscevano prima di questo. Perché sono venuto qui? Milee l'adrenalina. Mi piace crescere. Se non sfidi te stesso non puoi crescere. E quando fai una sfida è come scendere in campo. Puoi vincere o perdere. Ho giocato 945 partite e ne ho vinte tante, non tutte. 11 scudetti ho vinto, ne ho perso qualcuno. Ho vinto tante coppe, ne ho persa qualcuna. Sono Zlatan senza aver vinto tutte le partite. Lo sono se vinco o se perdo. Ho fatto più di 500 gol, ...

Advertising

Corriere : Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... - rtl1025 : ?? #Ibrahimovic: 'Ho organizzato il Festival per dirvi che ognuno di voi nel suo piccolo può essere Zlatan. Voi tutt… - AntoVitiello : #Ibrahimovic sull’infortunio: “Il programma stabilito resta uguale, ho avuto una piccola lesione ma il programma de… - jnterista_12 : #Sanremo2021 live, i cantanti continuano, nel mentre abbiamo già il vero vincitore di questo festival,Ibrahimovic,u… - Andrea_Caciagli : RT @Eurosport_IT: Zlatan #Ibrahimovic ci fa sciogliere nella finale di #Sanremo2021: 'Non è il mio Festival, è il Festival dell’Italia' ????… -