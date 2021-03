Ibra torna in Nazionale? La Svezia pronto a convocarlo per le sfide di marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è pronto a indossare di nuovo anche la casacca della Svezia? Difficile dirlo al momento ma secondo gli svedesi di FotbollDirekt, la stella del Milan sarà convocato da Janne Anderson per i prossimi impegni contro Georgia e Kosovo (qualificazioni ai Mondiali) e per l’amichevole con l’Estonia. Il portale spiega che l’ex Manchester United, dopo aver incontrato il c.t. della Nazionale a Milano, sarebbe pronto a tornare in questo mese di marzo. Dopo l’avventura a Sanremo (stasera ultima serata) e il ritorno al Milan, per Ibra si prospetta anche un ritorno in Nazionale. Foto: Kick-Off L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Zlatanhimovic èa indossare di nuovo anche la casacca della? Difficile dirlo al momento ma secondo gli svedesi di FotbollDirekt, la stella del Milan sarà convocato da Janne Anderson per i prossimi impegni contro Georgia e Kosovo (qualificazioni ai Mondiali) e per l’amichevole con l’Estonia. Il portale spiega che l’ex Manchester United, dopo aver incontrato il c.t. dellaa Milano, sarebbere in questo mese di. Dopo l’avventura a Sanremo (stasera ultima serata) e il ritorno al Milan, persi prospetta anche un ritorno in. Foto: Kick-Off L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

