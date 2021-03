I soldi del bonus babysitter sono andati ai nonni e alle nonne, un esercito di mezzo milione di persone (Di sabato 6 marzo 2021) Nel pieno della pandemia del Coronavirus, quando le scuole sono state chiuse dall’oggi al domani, sono stati i nonni e le nonne a prendersi cura dei bambini, dei loro nipoti. Senza pensarci un attimo, nonostante fossero la categoria più a rischio, più esposta al Covid. L’Inps, infatti, elaborando i dati del bonus babysitter – un sostegno economico fortemente voluto dal governo Conte per venire incontro alle famiglie che all’improvviso si sono trovate asili e scuole chiuse – ha scoperto che il 61% dei beneficiari ha oltre 60 anni. I babysitter hanno oltre 60 anni Su 556.348 babysitter, tra marzo e agosto, ben 339.252 hanno oltre 60 anni, il che significa che presumibilmente si tratta di nonni e ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Nel pieno della pandemia del Coronavirus, quando le scuolestate chiuse dall’oggi al domani,stati ie lea prendersi cura dei bambini, dei loro nipoti. Senza pensarci un attimo, nonostante fossero la categoria più a rischio, più esposta al Covid. L’Inps, infatti, elaborando i dati del– un sostegno economico fortemente voluto dal governo Conte per venire incontrofamiglie che all’improvviso sitrovate asili e scuole chiuse – ha scoperto che il 61% dei beneficiari ha oltre 60 anni. Ihanno oltre 60 anni Su 556.348, tra marzo e agosto, ben 339.252 hanno oltre 60 anni, il che significa che presumibilmente si tratta die ...

