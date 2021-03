I risultati di Serie B, 27ª giornata: Salernitana e Spal tornano al successo, pareggio in Pisa-Reggina (Di sabato 6 marzo 2021) Interessanti indicazioni nelle sfide della 27ª giornata del campionato di Serie B, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e playout. Nelle prime sfide non si sono realizzati tantissimi gol. Le vittorie più importanti si registrano in trasferta, in particolar modo da segnalare il colpo della Salernitana contro la Cremonese. Torna al successo la Spal, vittoria in trasferta contro il Pescara con i padroni di casa in 10 uomini per gran parte del match. Nel finale vince anche il Frosinone contro il Cosenza, si concludono a reti inviolate Entella-Ascoli e Pisa-Reggina. Tutti i risultati e come cambia la classifica. I risultati di Serie B, 27ª ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Interessanti indicazioni nelle sfide della 27ªdel campionato diB, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e playout. Nelle prime sfide non si sono realizzati tantissimi gol. Le vittorie più importanti si registrano in trasferta, in particolar modo da segnalare il colpo dellacontro la Cremonese. Torna alla, vittoria in trasferta contro il Pescara con i padroni di casa in 10 uomini per gran parte del match. Nel finale vince anche il Frosinone contro il Cosenza, si concludono a reti inviolate Entella-Ascoli e. Tutti ie come cambia la classifica. IdiB, 27ª ...

