I dati sul coronavirus in Italia di oggi | sabato 6 marzo

Advertising

Antonio_Tajani : Preoccupano i dati sul crollo dell’occupazione femminile.@forza_italia ha già consegnato al governo le proposte per… - borghi_claudio : Vogliamo guardare un po' di dati sul covid? Perchè qui siamo alle solite, i 'contagi fuori controllo' presi come da… - borghi_claudio : @TCus10 @Marcell77640487 @rosaroccaforte @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Non sono riusciti finora a convincerm… - francep41485035 : RT @ItaliaNewsYT: Le conseguenze economiche e sociali del coronavirus: economia distrutta e record di morti. Il PIL reale torna ai livelli… - advet93j777 : RT @RibModerato: Questo ?? Giustificare il nostro stile di vita, basato su libertà consuetudinarie sacrosante e la cui violazione riteniamo… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

Il Post

Come si leggeportale regionale, ' il provvedimento viene adottato per fermare la diffusione ... Sulla base deie delle indicazioni della Ausl Romagna e informati i sindaci '. Nelle ultime due ...I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 36.607 e la percentuale dei nuovi positivi... In merito all'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, stando aidell'Unità di crisi si ...LinkedIn interrompe la raccolta dei dati. Prima che Apple rilasci iOS 14.5 (e ormai manca poco) e glielo impedisca direttamente, la società ha deciso di smettere di tracciare gli utenti, presumibilmen ...Dopo 14 mesi di stop e il trasferimento in Ungheria, Arianna scende in pista oggi a Dordrecht per una medaglia nei 500 e nei 1500. Domani per la gloria nei 1000 ...