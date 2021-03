I dati Auditel della quarta serata del Festival di Sanremo (Di sabato 6 marzo 2021) La quarta serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo è stata vista nella sua prima parte da 11.115.000 telespettatori, con il 43,3 per cento di share. La seconda parte, invece, è stata vista da 4.980.000 spettatori, con uno share Leggi su ilpost (Di sabato 6 marzo 2021) La71esima edizione deldiè stata vista nella sua prima parte da 11.115.000 telespettatori, con il 43,3 per cento di share. La seconda parte, invece, è stata vista da 4.980.000 spettatori, con uno share

Advertising

rtl1025 : ?? #Amadeus: 'L'Italia è come se fosse in guerra. La situazione è anomala. E tutto questo toglie forza all'evento. I… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 la serie fenomeno #DayDreamer supera 2.200.000 spettatori nella fascia di prima serata @mattino5 oltre… - ilpost : I dati Auditel della quarta serata del Festival di Sanremo - cecileenparis : addirittura 'ultim'ora'? non starete esagerando? tra un po' hanno più visibilità i dati dell'auditel per Sanremo an… - infoitcultura : Ascolti Sanremo ieri sera, venerdì 5 marzo: dati auditel della semifinale -