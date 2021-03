I dati Auditel della penultima puntata del Festival (Di sabato 6 marzo 2021) Gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda venerdì 5 marzo in prima serata. Sanremo 2021, ascolti della quarta serata: 43,3% e 11,1 mln su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 6 marzo 2021) Gli ascoltiquarta serata deldi Sanremo, andata in onda venerdì 5 marzo in prima serata. Sanremo 2021, ascoltiquarta serata: 43,3% e 11,1 mln su Notizie.it.

Advertising

rtl1025 : ?? #Amadeus: 'L'Italia è come se fosse in guerra. La situazione è anomala. E tutto questo toglie forza all'evento. I… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 la serie fenomeno #DayDreamer supera 2.200.000 spettatori nella fascia di prima serata @mattino5 oltre… - MassiPaciugo : @Confumale Non credo ai dati Auditel, ci sono molti articoli al riguardo, praticamente è gente malata di TV che non… - blogtivvu : Ascolti #Sanremo2021, quarta serata 5 marzo: Festival “flop”, dati auditel in forte crisi - Lella63Do : @rtl1025 in un momento come questo, i dati auditel sono relativi. Io apprezzo il lavoro fatto da Ama/Fiore tutte le… -