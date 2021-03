Hamsik, passaggio al Gøteborg dopo la Cina: sogno azzurro in futuro? (Di sabato 6 marzo 2021) Marek Hamsik approda in Svezia. Il centrocampista slovacco, ex capitano del Napoli e beniamino dei tifosi della squadra azzurra, è infatti, a sorpresa, vicinissimo alla firma con il Gøteborg, storica società della massima divisione svedese, con l’accordo che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di lunedì. La svolta improvvisa Si tratta di una svolta inaspettata. Hamsik infatti era dato da più parti vicinissimo al ritorno in patria, con lo Slovan Bratislava, primo club della sua lunga carriera calcistica, ormai pronto ad accoglierlo. Nelle ultime ore però il cambio di rotta, con la trattativa lampo con la società svedese del Gøteborg, soluzione a quanto pare preferita dallo slovacco anche e soprattutto per potersi preparare nel migliore dei modi ai prossimi Europei di giugno, in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Marekapproda in Svezia. Il centrocampista slovacco, ex capitano del Napoli e beniamino dei tifosi della squadra azzurra, è infatti, a sorpresa, vicinissimo alla firma con il, storica società della massima divisione svedese, con l’accordo che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di lunedì. La svolta improvvisa Si tratta di una svolta inaspettata.infatti era dato da più parti vicinissimo al ritorno in patria, con lo Slovan Bratislava, primo club della sua lunga carriera calcistica, ormai pronto ad accoglierlo. Nelle ultime ore però il cambio di rotta, con la trattativa lampo con la società svedese del, soluzione a quanto pare preferita dallo slovacco anche e soprattutto per potersi preparare nel migliore dei modi ai prossimi Europei di giugno, in cui ...

Advertising

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Göteborg, #Hamsik a un passo dal trasferimento in #Svezia???? ?? Saltato il passaggio allo #SlovanBratislava #LeBombeDi… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? #Göteborg, #Hamsik a un passo dal trasferimento in #Svezia???? ?? Saltato il passaggio allo #SlovanBratislava #LeBombeDi… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Göteborg, #Hamsik a un passo dal trasferimento in #Svezia???? ?? Saltato il passaggio allo #SlovanBratislava #LeBombeDi… - BombeDiVlad : ?? #Göteborg, #Hamsik a un passo dal trasferimento in #Svezia???? ?? Saltato il passaggio allo #SlovanBratislava… - Mascalzone183 : @Torrenapoli1 E aveva hamsik che a centrocampo non la perdeva e non faceva errori concettuali di passaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Hamsik passaggio Hamsik - Goteborg è fatta: fissate le visite mediche ... infatti, Hamsik avrebbe già fissato le visite mediche con il Goteborg , storico club svedese. Il suo passaggio in Scandinavia sarebbe, dunque, cosa fatta. Il talento slovacco ha da poco rescisso con ...

DIRETTA/ Sassuolo Napoli (risultato finale 3 - 3): show negli ultimi minuti, è parità! ... Politano non dà per perso un pallone che trasforma in un passaggio a Mertens, il belga crossa nel ...- 1 grazie ai gol di Antonio Floro Flores e Nicola Sansone dopo il vantaggio esterno di Marek Hamsik.

Bomba dalla Svezia: Hamsik vicinissimo al Göteborg SpazioNapoli Hamsik, passaggio al Gøteborg dopo la Cina: sogno azzurro in futuro? Marek Hamsik riparte dalla Svezia. Dopo l'esperienza in Cina, il centrocampista ex Napoli ha infatti deciso di firmare per il Gøteborg.

Hamsik, salta il ritorno al Bratislava: c’è l’accordo con un altro club Tuttavia, il suo desiderio è quello di ritornare a giocare in Europa per prepararsi ad Euro 2021 della prossima estate. Marek Hamsik ha lasciato la Cina per tornare a giocare in Europa: l’indiscrezion ...

... infatti,avrebbe già fissato le visite mediche con il Goteborg , storico club svedese. Il suoin Scandinavia sarebbe, dunque, cosa fatta. Il talento slovacco ha da poco rescisso con ...... Politano non dà per perso un pallone che trasforma in una Mertens, il belga crossa nel ...- 1 grazie ai gol di Antonio Floro Flores e Nicola Sansone dopo il vantaggio esterno di MarekMarek Hamsik riparte dalla Svezia. Dopo l'esperienza in Cina, il centrocampista ex Napoli ha infatti deciso di firmare per il Gøteborg.Tuttavia, il suo desiderio è quello di ritornare a giocare in Europa per prepararsi ad Euro 2021 della prossima estate. Marek Hamsik ha lasciato la Cina per tornare a giocare in Europa: l’indiscrezion ...