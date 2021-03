Grillo: “Mi propongo segretario del Pd, ero già iscritto. Tutto da riprogettare. Mettiamo 2050 nel simbolo, come farà il M5s con Conte” (Di sabato 6 marzo 2021) “Siamo nel caos, ma il caos è creativo”. E l’ultima idea di Beppe Grillo è un ritorno a dove Tutto è iniziato: “Non sono iscritto al Movimento Cinque Stelle, non sono riuscito a votare. Mi ero iscritto al Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si prenda, si faccia un partito. Poi vedo la situazione del Partito democratico, vedo la nostra, vedo una coalizione di forze antagoniste che devono governare insieme, capitanate da una personalità diciamo straordinaria come può essere Draghi, però Tutto questo per la pandemia. Se non ci fosse la pandemia non avremmo fatto un governo così, non staremmo insieme, io non sarei qui a dirvi quello che vi sto per dire”. Ovvero: “Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) “Siamo nel caos, ma il caos è creativo”. E l’ultima idea di Beppeè un ritorno a doveè iniziato: “Non sonoal Movimento Cinque Stelle, non sono riuscito a votare. Mi eroal Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si prenda, si faccia un partito. Poi vedo la situazione del Partito democratico, vedo la nostra, vedo una coalizione di forze antagoniste che devono governare insieme, capitanate da una personalità diciamo straordinariapuò essere Draghi, peròquesto per la pandemia. Se non ci fosse la pandemia non avremmo fatto un governo così, non staremmo insieme, io non sarei qui a dirvi quello che vi sto per dire”. Ovvero: “Mi ...

