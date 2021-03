Grillo | Mi candido alla segreteria Pd Sardine | presidio al Nazareno

(Di sabato 6 marzo 2021) Beppesi propone come "segretario elevato" del Pd. Provocazione? Senza ombra di dubbio, anche se i toni con cui il padre fondatore del Movimento 5 Stelle lancia la sua candidatura non sono per ...

Ma, secondo, anche finita la pandemia, non ci sarà tempo per "farci concorrenza, destra sinistra", ma bisognerà investire le energie per "riprogettare tutto". E spiega: "Siamo nel caos ma il ...La concorrenza, non funziona più" , ha detto ancora. Il video integrale:Beppe Grillo: “Mi candido alla segreteria del Pd, si cambi il simbolo | In quello del M5S ci saranno Conte e 2050? Il Garante del M5s fa una “Elevata supplica” che si estende anche agli altri partiti ...All'indomani delle dimissioni del segretario dem Nicola Zingaretti, nel Pd (e non solo) regna il caos. Se da un lato il movimento delle Sardine ...