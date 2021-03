Graduatorie GPS, tre livelli di controllo. Il risultato è: convalida, rettifica punteggio oppure esclusione (Di sabato 6 marzo 2021) GPS Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze valide per il biennio 2020/21 e 2021/22: a regolarle l'OM n. 60/2020. Si susseguono di giorno in giorno le pubblicazioni nei siti degli Uffici Scolastici: il lavoro di verifica di titoli e punteggi arriva a termine, ad andar ben, quasi in coincidenza con le vacanze pasquali. Un mega aggiornamento delle Graduatorie, che ha lasciato l'amaro in bocca per la modalità di assegnazione delle supplenze, viziata da attribuzione a volte falsata dei punteggi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) GPSprovinciali e di istituto per le supplenze valide per il biennio 2020/21 e 2021/22: a regolarle l'OM n. 60/2020. Si susseguono di giorno in giorno le pubblicazioni nei siti degli Uffici Scolastici: il lavoro di verifica di titoli e punteggi arriva a termine, ad andar ben, quasi in coincidenza con le vacanze pasquali. Un mega aggiornamento delle, che ha lasciato l'amaro in bocca per la modalità di assegnazione delle supplenze, viziata da attribuzione a volte falsata dei punteggi. L'articolo .

