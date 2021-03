Governo Draghi, la bozza del decreto Sostegno: nuove misure in arrivo (Di sabato 6 marzo 2021) Governo Draghi, è pronta la bozza del decreto Sostegno: novità su vaccini, lavoro e reddito di cittadinanza. Vaccini e reddito di cittadinanza nella bozza del decreto Sostegno (pixabay)Il Governo Draghi è al lavoro sul nuovo decreto Sostegno: nella bozza preliminare del documento ci sono tutte le nuove misure a Sostegno dell’economia italiana e dei cittadini. Dai vaccini al lavoro, dagli asili nido al reddito di cittadinanza, tante sono le informazioni che emergono dal decreto. Secondo quanto riporta SkyTg24 la bozza prevede ben 26 articoli, per un totale di circa 50 pagine. Un altro ... Leggi su altranotizia (Di sabato 6 marzo 2021), è pronta ladel: novità su vaccini, lavoro e reddito di cittadinanza. Vaccini e reddito di cittadinanza nelladel(pixabay)Ilè al lavoro sul nuovo: nellapreliminare del documento ci sono tutte ledell’economia italiana e dei cittadini. Dai vaccini al lavoro, dagli asili nido al reddito di cittadinanza, tante sono le informazioni che emergono dal. Secondo quanto riporta SkyTg24 laprevede ben 26 articoli, per un totale di circa 50 pagine. Un altro ...

