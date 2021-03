Governo Draghi, addio al Ristori 5: arriva il dl Sostegno: cosa cambia e cosa no con il nuovo decreto (Di sabato 6 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il Governo Draghi sta avviando una nuova fase per aiutare le attività economiche e il lavoro alle prese con la crisi provocata dal coronavirus, ma il decreto cambia nome: addio al Ristori 5, arriva il dl Sostegno. Ma cosa cambia con l’ultimo decreto Draghi? Vediamo cosa prevede, in concreto, la bozza. Dl Sostegno: requisiti e Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 6 marzo 2021) Alessandro Nunziati Ilsta avviando una nuova fase per aiutare le attività economiche e il lavoro alle prese con la crisi provocata dal coronavirus, ma ilnome:al5,il dl. Macon l’ultimo? Vediamoprevede, in concreto, la bozza. Dl: requisiti e Impronta Unika.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Grillo: 'Mi propongo come segretario elevato del Pd' ... capitanate da una personalità diciamo straordinaria come può essere Draghi, però tutto questo per la pandemia. Se non ci fosse la pandemia non avremmo fatto un governo così, non staremmo insieme, io ...

In vigore il nuovo Dpcm: come cambiano i colori delle regioni Entra in vigore da oggi il primo Dpcm del governo Mario Draghi e resterà in vigore fino al prossimo 6 aprile . Le misure previste nel testo, stabilite per cercare di arginare la situazione epidemiologica causata dal coronavirus, copriranno ...

Entra in vigore il nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi: ecco cosa cambia da oggi IL GIORNO Le scuole restano aperte in Versilia: ecco perché Cesare Bonifazi Viareggio. Infine il Ceps ha deciso: scuole aperte. Si è riunito ieri pomeriggio il nuovo comitato d’emergenza regionale per la prevenzione scolastica. Il vertice, ha valutato i dati d ...

La zona rossa fino al 12 marzo: ecco le regole da seguire Pistoia e provincia resteranno in zona rossa fino a venerdì 12 marzo compreso, ma le restrizioni potrebbero essere prorogate sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico. Scuola. In base al ...

