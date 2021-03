Golf, Tiger Woods ha perso conoscenza dopo l’incidente (Di sabato 6 marzo 2021) Emergono nuovi dettagli dell’incidente di Tiger Woods. Il campione aveva perso conoscenza dopo lo schianto a bordo del suo SUV su una strada alle porte di Los Angeles, nel sud della California. Lo si legge in un documento del tribunale, scritto da un vice dello sceriffo della contea di Los Angeles in cerca di un mandato di perquisizione per ottenere i dati da un data recorder del SUV. Ad accorrere sulla scena è stato per primo un cittadino residente nei pressi dell’incidente. Woods – secondo la testimonianza – non ha risposto alle domande del cittadino. Il primo agente arrivato sulla scena ha detto che Woods era riuscito a parlare e rispondere a domande di base. Sempre nei verbali si riferisce che Woods in seguito ha ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Emergono nuovi dettagli deldi. Il campione avevalo schianto a bordo del suo SUV su una strada alle porte di Los Angeles, nel sud della California. Lo si legge in un documento del tribunale, scritto da un vice dello sceriffo della contea di Los Angeles in cerca di un mandato di perquisizione per ottenere i dati da un data recorder del SUV. Ad accorrere sulla scena è stato per primo un cittadino residente nei pressi del– secondo la testimonianza – non ha risposto alle domande del cittadino. Il primo agente arrivato sulla scena ha detto cheera riuscito a parlare e rispondere a domande di base. Sempre nei verbali si riferisce chein seguito ha ...

