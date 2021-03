Giulia Salemi | vestito cortissimo e gambe accavallate | magnifica – VIDEO

Leggi su bloglive

(Di sabato 6 marzo 2021)ospite anche oggi a Verissimo in compagnia del suo Pierpaolo Petrelli. L’influencer ha indossato un outfit mozzafiato Ospite in studio oggi a Verissimo il secondo classificato al Grande… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.