Giovanni Terzi, anche il compagno di Simona Ventura positivo al Covid (Di sabato 6 marzo 2021) Solo poche ore fa, Simona Ventura aveva annunciato di essere risultata positiva al Covid – motivo per cui ha dovuto rinunciare alla sua attesissima partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Ora, anche il suo compagno Giovanni Terzi ha rivelato sui social di aver contratto il virus. “Alla fine è toccato anche a me… positivo al Covid-19” – ha scritto Terzi in un breve post su Instagram, a didascalia di una foto che lo ritrae in mascherina mentre si trova all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano – “Ma oggi più che mai evviva la vita e, sotto la mascherina, credetemi, c’è il sorriso”. Il suo è un messaggio di speranza, volto a rincuorare i tanti che, proprio come lui, si sono trovati e si trovano ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021) Solo poche ore fa,aveva annunciato di essere risultata positiva al– motivo per cui ha dovuto rinunciare alla sua attesissima partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Ora,il suoha rivelato sui social di aver contratto il virus. “Alla fine è toccatoa me…al-19” – ha scrittoin un breve post su Instagram, a didascalia di una foto che lo ritrae in mascherina mentre si trova all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano – “Ma oggi più che mai evviva la vita e, sotto la mascherina, credetemi, c’è il sorriso”. Il suo è un messaggio di speranza, volto a rincuorare i tanti che, proprio come lui, si sono trovati e si trovano ...

Advertising

giovanni_dou : @LaStampa Un direttore della Cia che critica i russi per interferenze nella politica domestica di paesi terzi... ironico. - _LoZio : Quello della Michielin fu il brano di maggior successo commerciale dell'edizione. Terzi Giovanni Caccamo (vincitore… - corgisule : Il festival non è ancora iniziato e col rap di Giovanni il mio livello di imbarazzo conto terzi è già alle stelle #Sanremo2021 - terzigio : RT @Unf_Tweet: - carpi_ale : RT @tvblogit: ???'Simona è molto contenta, molto felice. Come non si può non gioire. Ogni volta che lei fa qualche cosa, sono molto emoziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Terzi Il 25 marzo. All'Italia serve una Giornata per la vita nascente ... a non fare figli, mentre i Paesi terzi, l'Africa in particolare, hanno ancora un alto tasso di ... Una trentina di associazioni cattoliche, dall'Associazione Papa Giovanni XXIII ai Focolarini, dall'...

Tim sale dopo l'operazione fibra in Brasile. Inwit, su i ricavi ...fibra ottica e che opererà nel mercato wholesale fornendo connettività e rete di trasporto a terzi. ... Giovanni Ferigo ha indicato alcuni obiettivi strategici: 'Ridurremo il debito entro 2023 come detto ...

Simona Ventura, su Instagram la dedica piena d’amore a Giovanni Terzi DiLei Bypass aortocoronarico per un bimbo di 11 mesi Un bypass aortocoronarico su un bimbo di soli 11 mesi, affetto dalla sindrome di Williams. È questo il rarissimo intervento eseguito dai cardiochirurghi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato ...

Ad aprile inizia il restauro di porta Marina L’opera è stata danneggiata dal sisma, i lavori sono finanziati con 200mila euro messi a disposizione dalla struttura commissariale ...

... a non fare figli, mentre i Paesi, l'Africa in particolare, hanno ancora un alto tasso di ... Una trentina di associazioni cattoliche, dall'Associazione PapaXXIII ai Focolarini, dall'......fibra ottica e che opererà nel mercato wholesale fornendo connettività e rete di trasporto a. ...Ferigo ha indicato alcuni obiettivi strategici: 'Ridurremo il debito entro 2023 come detto ...Un bypass aortocoronarico su un bimbo di soli 11 mesi, affetto dalla sindrome di Williams. È questo il rarissimo intervento eseguito dai cardiochirurghi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato ...L’opera è stata danneggiata dal sisma, i lavori sono finanziati con 200mila euro messi a disposizione dalla struttura commissariale ...