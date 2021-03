Giornata dei Giusti dell’Umanità | oggi si celebra la vita umana

Leggi su zon

(Di sabato 6 marzo 2021)è ladei. L’obiettivo ère la. E per ricordare a tutti la proposta di legge di Stazzema Unasì per ricordare, ma anche per rifiutare di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Ormai da qualche anno siladei, il 6 Marzo. Laè nata nel 2017, dopo che il Parlamento Europeo nel Maggio del 2012 aveva istituito laeuropea dei, grazie all’iniziativa dello scrittore Gabriele Nissim, della onlus GARIWO. Ma qual è l’obiettivo che si prefissa e che vuole raggiungere questa ...