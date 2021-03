“Giorgia Meloni fece avere 35.000 euro al clan mafioso per la campagna elettorale”. Le accuse del pentito (Di sabato 6 marzo 2021) La rivelazione del quotidiano “La Repubblica” ha provocato un vero e proprio scossone nella politica italiana. Stando a quanto riportato dallo storico giornale, infatti, Fratelli d’Italia avrebbe finanziato il clan nomade Travali per avviare una massiccia campagna elettorale in favore di Pasquale Maietta, ex tesoriere alla Camera del partito guidato da Giorgia Meloni. “La Repubblica” cita come fonte il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo, che ha svelato questo retroscena ai pm antimafia romani. L’accordo tra FdI e il clan Travali risalirebbe al 2013: la somma “investita” per comprare voti e attaccare manifesti di Maietta sarebbe di 35.000 euro. Il clan Travali, residente a Latina, viene ritenuto mafioso dalla ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021) La rivelazione del quotidiano “La Repubblica” ha provocato un vero e proprio scossone nella politica italiana. Stando a quanto riportato dallo storico giornale, infatti, Fratelli d’Italia avrebbe finanziato ilnomade Travali per avviare una massicciain favore di Pasquale Maietta, ex tesoriere alla Camera del partito guidato da. “La Repubblica” cita come fonte il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo, che ha svelato questo retroscena ai pm antimafia romani. L’accordo tra FdI e ilTravali risalirebbe al 2013: la somma “investita” per comprare voti e attaccare manifesti di Maietta sarebbe di 35.000. IlTravali, residente a Latina, viene ritenutodalla ...

