Ginnastica artistica, Serie A1: Angela Andreoli, talento cristallino senza limiti. Due bordate da big mondiale (Di sabato 6 marzo 2021) Angela Andreoli ha dato ancora una volta riprova del suo enorme talento ed è stata tra le grandi protagoniste della prima tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica andata in scena oggi pomeriggio al PalaRossini di Ancona. Siamo indiscutibilmente di fronte a un talento cristallino, praticamente una predestinata della Polvere di Magnesio. La bresciana ha già dimostrato più volte le sue eccezionali doti, cresce a dismisura in occasione di ogni appuntamento, alza sempre l’asticella e sembra che i suoi margini di miglioramento siano infiniti. La portacolori della Brixia Brescia ha soltanto 14 anni e il futuro sembra essere tutto dalla sua parte: ha già dimostrato tantissimo a livello giovanile e ora si sta preparando per il grande passaggio tra le ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)ha dato ancora una volta riprova del suo enormeed è stata tra le grandi protagoniste della prima tappa dellaA 2021 diandata in scena oggi pomeriggio al PalaRossini di Ancona. Siamo indiscutibilmente di fronte a un, praticamente una predestinata della Polvere di Magnesio. La bresciana ha già dimostrato più volte le sue eccezionali doti, cresce a dismisura in occasione di ogni appuntamento, alza sempre l’asticella e sembra che i suoi margini di miglioramento siano infiniti. La portacolori della Brixia Brescia ha soltanto 14 anni e il futuro sembra essere tutto dalla sua parte: ha già dimostrato tantissimo a livello giovanile e ora si sta preparando per il grande passaggio tra le ...

Advertising

ChiaraLucy99 : Nessuno lo sa, ma lo stacco di gamba a Fede gliel'ho insegnato io...quando non si allena gli do lezioni di ginnastica artistica io ?????? - drogonsdaughter : sotto ogni santo video delle competizioni italiane di ginnastica artistica: *qualcuno specifica che in Italia i giu… - DeNotarisArmand : @lasciastarevah Scherzavo Chià????...fai ginnastica artistica? - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A in DIRETTA: si scaldano le big. Vanessa Ferrari su 2 attrezzi attesa per le Fate… - mayafoxqua_m : RT @ginnasticando: PODIO per la prima tappa di #SerieA2 GAM: 1. Juventus Nova Melzo - 156.350 2. Artistica Brescia - 156.050 3. Ginnastica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Ancona - Dieci ore di grande spettacolo al Pala Rossini con le stelle della Serie A di Artistica Pubblichiamo le fotografie dei podi, le classifiche e i link delle due dirette del Campionato Italiano di Serie A1 e A2 di Ginnastica Artistica, maschile e femminile, Trofeo San Carlo - Veggy Good, andato in scena dalle 9.00 alle 19.00 di sabato 6 marzo al Pala Rossini di Ancona. CLASSIFICA SERIE A1 GAF CLASSIFICA SERIE ...

Maurizio Cerchi campione regionale di ginnastica Ora dovranno impegnarsi per affrontare le gare nazionali sicuri di mantenere alto il prestigio che nel tempo e la tradizione hanno sempre visto la Pro Italia ai vertici della ginnastica artistica. ...

Ginnastica artistica, la Renato Serra parte col botto: splendido podio ad Ancona CesenaToday Ginnastica artistica, Serie A: Vanessa Ferrari è una scintilla impertitura. Una sacra artista con l’ardore olimpico Siamo abituati da una vita ai grandi ritorni di Vanessa Ferrari, ma ogni volta è come se fosse la prima. La Farfalla di Orzinuovi si porta dietro un alone di magia e una scintilla della sacra arte pra ...

Ginnastica, buona la prima in Serie B del Campania 2000, promozione ipotecata Fine settimana denso di impegni per le società campane impegnate nei Campionati nazionali di squadra di Artistica e Ritmica della ...

Pubblichiamo le fotografie dei podi, le classifiche e i link delle due dirette del Campionato Italiano di Serie A1 e A2 di, maschile e femminile, Trofeo San Carlo - Veggy Good, andato in scena dalle 9.00 alle 19.00 di sabato 6 marzo al Pala Rossini di Ancona. CLASSIFICA SERIE A1 GAF CLASSIFICA SERIE ...Ora dovranno impegnarsi per affrontare le gare nazionali sicuri di mantenere alto il prestigio che nel tempo e la tradizione hanno sempre visto la Pro Italia ai vertici della. ...Siamo abituati da una vita ai grandi ritorni di Vanessa Ferrari, ma ogni volta è come se fosse la prima. La Farfalla di Orzinuovi si porta dietro un alone di magia e una scintilla della sacra arte pra ...Fine settimana denso di impegni per le società campane impegnate nei Campionati nazionali di squadra di Artistica e Ritmica della ...