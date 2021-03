Gesesa | chiusura degli sportelli al pubblico | le comunicazioni dell’azienda

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVisto il DPCM del 2 marzo 2021, relativo alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, l’ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 con l’istituzione della cosiddetta “zona rossa” in Regione Campania, in coerenza con le linee guida di ACEA e le precedenti disposizioni aziendali, si informa cheha disposto lauffici eal, a partire da lunedì 8 marzo 2021. In particolare, si comunica che: tutte le attività commerciali si svolgeranno tramite call center, App e sito web; nessuna persona, Cliente, Visitatore, Fornitore, può essere ammesso all’interno delle Sedi di Pezzapiana e Corso Garibaldi; i servizi operativi all’utenza saranno limitati ad attività che ...

