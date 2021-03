Germania luoghi della cultura: prossima apertura per cinema e teatri? (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo numerose prese di posizioni e appelli del Ministro federale per la cultura e i Media Monika Grütters, in Germania i luoghi della cultura potrebbero aprire a breve. Un piccolo spiraglio di luce nelle tenebre che avvolgono la nazione. Nei primi mesi della pandemia, la Germania è stata vista in tutto il mondo come un Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo numerose prese di posizioni e appelli del Ministro federale per lae i Media Monika Grütters, inpotrebbero aprire a breve. Un piccolo spiraglio di luce nelle tenebre che avvolgono la nazione. Nei primi mesipandemia, laè stata vista in tutto il mondo come un

In Germania si riparla di riaprire i luoghi della cultura Il Giornale della Musica Germania luoghi della cultura: prossima apertura per cinema e teatri? Germania luoghi della cultura: la Ministra tescasca Grütters incalza il governo "drammatiche perdite della cultura in stagnazione”.

