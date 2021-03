Gattini abbandonati sulla nave che affonda: militare della Marina si tuffa e li porta in salvo a nuoto (Di sabato 6 marzo 2021) È un’incredibile storia a lieto fine quella che arriva dalla Thailandia. Un militare della Marina thailandese non ci ha penato due volte a buttarsi in acqua per salvare quattro Gattini abbandonati in mezzo al mare, sui resti di una nave mercantile che stava affondando. Dopo un’incendio, quell’imbarcazione che era la loro casa stava colando a picco nel mare delle Andamane, nell’Oceano Indiano: tutto l’equipaggio era riuscito a mettersi in salvo ma si era dimenticato di loro, lasciandoli lì e condannandoli a una morte certa. Per fortuna gli uomini della Marina militare, giunti sul posto per un sopralluogo di verifica delle perdite di carburante, li hanno notati e non hanno esitato un attimo a salvare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) È un’incredibile storia a lieto fine quella che arriva dalla Thailandia. Unthailandese non ci ha penato due volte a buttarsi in acqua per salvare quattroin mezzo al mare, sui resti di unamercantile che stavando. Dopo un’incendio, quell’imbarcazione che era la loro casa stava colando a picco nel mare delle Andamane, nell’Oceano Indiano: tutto l’equipaggio era riuscito a mettersi inma si era dimenticato di loro, lasciandoli lì e condannandoli a una morte certa. Per fortuna gli uomini, giunti sul posto per un sopralluogo di verifica delle perdite di carburante, li hanno notati e non hanno esitato un attimo a salvare i ...

Advertising

FQMagazineit : Gattini abbandonati sulla nave che affonda: militare della Marina si tuffa e li porta in salvo a nuoto - AIessandra__bb : RT @MariaLauraZavag: RT x favore CD da Facebook OIPA MARSALA ?????????? CERCASI URGENTEMENTE MAMMA BALIA????????a Marsala e zone limitrofe per 4 gat… - mariagraziakim3 : RT @MariaLauraZavag: RT x favore CD da Facebook OIPA MARSALA ?????????? CERCASI URGENTEMENTE MAMMA BALIA????????a Marsala e zone limitrofe per 4 gat… - giuli_valle : @Stefanialove_of @paradisoa1 @Fiordaliso_ @ritadallachiesa Solo se la signora si limita a parlare di gattini e cagnolini abbandonati però. - oliva_susy : RT @MariaLauraZavag: RT x favore CD da Facebook OIPA MARSALA ?????????? CERCASI URGENTEMENTE MAMMA BALIA????????a Marsala e zone limitrofe per 4 gat… -