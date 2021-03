(Di sabato 6 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

sportli26181512 : Gasp lancia Ghislandi: l’Atalanta ha in casa il nuovo Hateboer: Gasp lancia Ghislandi: l’Atalanta ha in casa il nuo… -

La Gazzetta dello Sport

Sta lavorando sui suoi giovani Gasperini, dopo aver fatto riprendere la corsa dell'Atalanta, tornata a scavalcare le altre concorrenti alla zona Champions: nel 2020 l'esordio era toccato a Da Riva (12 ...Ha avuto ragione ancora, ma Gritti gli porta davvero bene: è la 13esima - di nuovo - vittoria ... la Dea insegna che il primo controllo è decisivo per il gol: Malinovskyi si autocon il ...Cosa non devono aver sentito i muri dello spogliatoio dell’Atalanta al Gewiss Stadium. Eppure rimangono in piedi, insonorizzati a dovere perché fuori ...Atalanta-Crotone 5-1 Sportiello 6,5: dopo essere stato in vacanza, a tu per tu con Simy, viene scavalcato dalla punta del Crotone ma è eccezionale su Messias, ...