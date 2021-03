Game of Games – Gioco Loco: il nuovo game show di Simona Ventura in onda dal 31 marzo – Promo (Di sabato 6 marzo 2021) Simona Ventura- Promo game of games Il ritorno in prime time di Simona Ventura è sempre più vicino. Mercoledì 31 marzo 2021, su Rai 2, è infatti pronto al debutto game of games – Gioco Loco, il nuovo show della conduttrice emiliana che proprio stasera, a causa della positività al Covid, non potrà presenziare, contrariamente a quanto previsto, nella serata finale del Festival di Sanremo 2021. In questi giorni, è infatti andato in onda il primo Promo delle trasmissione. Nato sulla rete americana NBC, nel 2017, con la conduzione di Ellen DeGeneres, il ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 marzo 2021)ofs Il ritorno in prime time diè sempre più vicino. Mercoledì 312021, su Rai 2, è infatti pronto al debuttoofs –, ildella conduttrice emiliana che proprio stasera, a causa della positività al Covid, non potrà presenziare, contrariamente a quanto previsto, nella serata finale del Festival di Sanremo 2021. In questi giorni, è infatti andato inil primodelle trasmissione. Nato sulla rete americana NBC, nel 2017, con la conduzione di Ellen DeGeneres, il ...

Advertising

Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: SIMONA VENTURA: IL PROMO DI GAME OF GAMES, LO SHOW DI RAI2 CON TANTI VIP A SFIDARSI - Simobal05 : RT @TV_Italiana: Stasera niente #Sanremo2021 per Simona Ventura... ma sarà prestissimo su #Rai2 con un nuovo gioco a premi: #gameofgames.… - _Simonito_ : RT @TV_Italiana: Stasera niente #Sanremo2021 per Simona Ventura... ma sarà prestissimo su #Rai2 con un nuovo gioco a premi: #gameofgames.… - ReGamertron : RT @Info_e_Games: Nintendo Switch Pro avrà diversi giochi esclusivi? - - TV_Italiana : Stasera niente #Sanremo2021 per Simona Ventura... ma sarà prestissimo su #Rai2 con un nuovo gioco a premi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Game Games Sanremo 2021, Simona Ventura commenta la sua assenza e anticipa il ritorno in TV A presto! Nonostante il Festival di Sanremo 2021 sia saltato, Simona presto tornerà in televisione con Game Of Games - Gioco Loco , il nuovo quiz game di Rai2 in partenza dal 31 marzo. #GameOfGames - ...

Frasi culTV: Fiorello, Elodie, Simona Ventura, Loredana Bertè, Serena Rossi, Alfonso Signorini, Gerry Scotti, Marco Liorni, Luca Zingaretti Simona Ventura (conduttrice): 'Dal 31 marzo su Rai2 a Game of games ? Il direttore Ludovico Di Meo mi ha dato fiducia e lo ringrazio. La Blu Yazmine ha meso su un programma nuovissimo, in America lo ...

Gillette® annuncia il ritorno della Gillette Gaming Alliance Agenzia ANSA A presto! Nonostante il Festival di Sanremo 2021 sia saltato, Simona presto tornerà in televisione conOf- Gioco Loco , il nuovo quizdi Rai2 in partenza dal 31 marzo. #GameOfGames - ...Simona Ventura (conduttrice): 'Dal 31 marzo su Rai2 aof? Il direttore Ludovico Di Meo mi ha dato fiducia e lo ringrazio. La Blu Yazmine ha meso su un programma nuovissimo, in America lo ...