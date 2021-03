Gaia Gozzi afona al Festival di Sanremo: “Sono contenta di essermi esibita” (Di sabato 6 marzo 2021) Gaia Gozzi si è esibita con il sorriso al Festival di Sanremo, ma ha avuto non pochi problemi dietro le quinte del programma. Gaia Gozzi ieri sera sul palco dell’Ariston si è esibita con il sorriso, ballando per tutta la durata del pezzo, sulle note del suo nuovo brano Cuore Amaro. Il pubblico del piccolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 6 marzo 2021)si ècon il sorriso aldi, ma ha avuto non pochi problemi dietro le quinte del programma.ieri sera sul palco dell’Ariston si ècon il sorriso, ballando per tutta la durata del pezzo, sulle note del suo nuovo brano Cuore Amaro. Il pubblico del piccolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SanremoRai : “Mi sono innamorato di te E adesso non so neppure io cosa fare Il giorno mi pento d'averti incontrata La notte ti v… - SanremoRai : GG per DoubleG ?? @Gaia_Gozzi #CuoreAmaro #Sanremo2021 L’esibizione integrale è su @RaiPlay - SanremoRai : Un evergreen. Una delle più belle canzoni d’amore mai scritte ?? @Gaia_Gozzi con @lousandtheyakz - “Mi sono innamo… - TanRiddle2 : Avete presente @lousandtheyakz che ha duettato con @Gaia_Gozzi a #sanremo2021? Ecco è stata fermata dalla polizia… - Claudia94_EM : RT @emmamarronecore: EMMA tra pochissimo in diretta su IG con @Gaia_Gozzi! #sanremo2021 -