Fuori controllo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Fuori controllo: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 6 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Fuori controllo, film del 2010 di Martin Campbell, interpretato da Mel Gibson. La pellicola si basa sull'omonima serie televisiva prodotta dalla BBC nel 1985, e diretta dallo stesso Campbell. La sceneggiatura è frutto della collaborazione fra il premio Oscar William Monahan (The Departed – Il bene e il male) e Andrew Bovell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Thomas Craven è un detective della polizia di Boston già veterano dell'esercito, vedovo e padre di una ragazza di ventiquattro anni, Emma. Un giorno, a seguito di una pausa lavorativa presa presso l'azienda dove lavora come stagista, la giovane va a trovarlo, salvo poi venire uccisa con ...

