Forse non era un caso La Meloni al Tg2 Post? Roba di sinistra | Zingaretti affondato | il clamoroso dettaglio in diretta

Messaggi subliminali da Giorgia Meloni? Ospite del Tg2 Post del direttore Gennaro Sangiuliano, la leader di Fratelli d'Italia ha bombardato Nicola Zingaretti, a poche ore dalla decisione a sorpresa di dare le dimissioni dalla segreteria del Pd. "Non commento in casa d'altri, diciamo che avrei preferito commentare le sue dimissioni a Presidente di Regione", ha ironizzato la Meloni, unica all'opposizione del governo Draghi in tutto l'arco parlamentare, riferendosi al doppio ruolo di Zingaretti, che è anche governatore della Regione Lazio (poltrona su cui Fratelli d'Italia coltiva legittime ambizioni di piazzare un proprio esponente, peraltro). Le riflessioni a tutto tondo della Meloni (dalle donne, che "devono fare due volte più fatica, perché venga loro riconosciuto, la ...

