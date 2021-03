Fonseca: «La Roma è migliorata. Futuro Mayoral? Ecco cosa penso» (Di sabato 6 marzo 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Genoa: le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Genoa. GENOA – «Il Genoa attacca alto e non sarà la stessa partita come quella contro il Benevento. Per noi quella gara è stata importante, l’abbiamo vista ed analizzata. Contro la Fiorentina abbiamo vissuto dei momenti simili e siamo riusciti a creare. Se in altre partite capiteranno squadre così chiuse sapremo come fare, è difficile per tutti ma è importante capire cosa fare. penso che la squadra sia migliorata quasi in tutto». BORJA Mayoral – «Borja è un giovane e sta giocando bene. È vero che non ha segnato in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Paulo, allenatore della, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Genoa: le sue dichiarazioni Paulo, allenatore della, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Serie A contro il Genoa. GENOA – «Il Genoa attacca alto e non sarà la stessa partita come quella contro il Benevento. Per noi quella gara è stata importante, l’abbiamo vista ed analizzata. Contro la Fiorentina abbiamo vissuto dei momenti simili e siamo riusciti a creare. Se in altre partite capiteranno squadre così chiuse sapremo come fare, è difficile per tutti ma è importante capirefare.che la squadra siaquasi in tutto». BORJA– «Borja è un giovane e sta giocando bene. È vero che non ha segnato in ...

