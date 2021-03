Flick | “Il problema patito da Boateng? Ha sentito il ginocchio girarsi”

Leggi su alfredopedulla

Hans-Dieter, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato così in conferenza stampa al termine del "Klassiker" vinto per 4-2 contro il Borussia Dortmund: "Probabilmente qualcosa non ha funzionato nel riscaldamento visti i due gol presi nei primi nove minuti, ma devo dare merito ai ragazzi per la grinta e il carattere con cui hanno ribaltato la partita.L'infortunio di? Hail, ma non sappiamo nulla di più: nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e poi potremo capire come gestire la sua situazione. Sané è stato fondamentale per noi questa sera, ma tutta la squadra si è comportata bene per almeno settanta minuti".