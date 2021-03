Fiorentina, si ferma Kokorin. Il comunicato (Di sabato 6 marzo 2021) Si ferma Alexander Kokorin in casa Fiorentina. Alla vigilia della sfida contro il Parma, il club viola ha diramato un comunicato per fare il punto sulle condizioni fisiche dell’attaccante russo. Ecco il testo integrale. “ACF Fiorentina comunica che, in seguito al perdurare di sintomatologia dolorosa emersa nel corso della partita di mercoledì sera contro la Roma, il giocatore Kokorin è stato sottoposto nella giornata di oggi ad ulteriori accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una minima lesione a carico del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha iniziato il percorso terapeutico e verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) SiAlexanderin casa. Alla vigilia della sfida contro il Parma, il club viola ha diramato unper fare il punto sulle condizioni fisiche dell’attaccante russo. Ecco il testo integrale. “ACFcomunica che, in seguito al perdurare di sintomatologia dolorosa emersa nel corso della partita di mercoledì sera contro la Roma, il giocatoreè stato sottoposto nella giornata di oggi ad ulteriori accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una minima lesione a carico del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha iniziato il percorso terapeutico e verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Pall_Gonfiato : Fiorentina, guai per Prandelli: si ferma un attaccante - GCaldieron : #Fiorentina si ferma anche #Kokorin: per il russo lesione al retto femorale della coscia sx - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Fiorentina, si ferma anche #Kokorin: lesione alla coscia sinistra - cmdotcom : #Fiorentina, si ferma anche #Kokorin: lesione alla coscia sinistra - DiMarzio : #Fiorentina, #Kokorin si ferma per un problema muscolare: il comunicato -