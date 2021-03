Fiorentina, Prandelli è pronto all’esonero: le sue parole non lasciano dubbi (Di sabato 6 marzo 2021) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, interviene in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma e commenta anche le indiscrezioni sul suo possibile esonero. La stagione della Fiorentina non è stata, al momento, esaltante. La formazione è 14esima in classifica e reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Numeri che lasciano poco spazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Cesare, allenatore della, interviene in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma e commenta anche le indiscrezioni sul suo possibile esonero. La stagione dellanon è stata, al momento, esaltante. La formazione è 14esima in classifica e reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Numeri chepoco spazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

