Fiorentina-Parma, Prandelli: "Bonaventura e Kouame in ripresa. Panchina a rischio? Rispondo così" (Di sabato 6 marzo 2021) Manca poco a Fiorentina-Parma.Davide Astori, la Serie A ricorda il capitano della Fiorentina: l'iniziativa sui campi a tre anni dalla scomparsaDiversi sono stati i temi trattati dal coach della Fiesole, Cesare Prandelli, alla vigilia del match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A contro la compagine di Roberto D'Aversa. Dagli aspetti prettamente tattici del match in questione alle condizioni fisiche di alcuni calciatori come Bonaventura, Kouame e Kokorin. Ma non solo.."Siamo pronti. Siamo ormai da tempo calati in questa realtà. Le ultime prove hanno dimostrato che la squadra ha risposto sul campo, dobbiamo avere più concentrazione e convinzione nell'uno contro uno. Il Parma ha dimostrato di essere una squadra molto viva, per cui abbiamo rispetto: sappiamo ...

