Fiorentina-Parma (domenica, ore 15, Dazn): out anche Kokorin. Gioca Montiel? Tifosi stretti alla squadra. Formazioni (Di sabato 6 marzo 2021) La sfida con il Parma è da vincere senza se e senza ma. Purtroppo la squadra è a pezzi: Ribery è squalificato e la lista degli infortunati falcidia una formazione già non brillante e reduce dalle due sconfitte consecutive contro Udinese e Roma. Prandelli dovrà rinunciare a Castrovilli, Kouamè, Igor e anche a Kokorin. E provare Montiel? Tifosi: canti e striscione provocatorio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 6 marzo 2021) La sfida con ilè da vincere senza se e senza ma. Purtroppo laè a pezzi: Ribery è squalificato e la lista degli infortunati falcidia una formazione già non brillante e reduce dalle due sconfitte consecutive contro Udinese e Roma. Prandelli dovrà rinunciare a Castrovilli, Kouamè, Igor e. E provare: canti e striscione provocatorio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

infoitsport : Parma, i convocati per la Fiorentina: c'è Gervinho, out Laurini - infoitsport : Report Kokorin: il russo out per Fiorentina-Parma. Emergenza in attacco - FirenzePost : Fiorentina-Parma (domenica, ore 15, Dazn): out anche Kokorin. Gioca Montiel? Tifosi stretti alla squadra. Formazioni - AgReds : RT @PietroLazze: “Se andiamo in B, vi facciamo un culo così! Fuori le palle!”. I tifosi della Curva Fiesole contestano la #Fiorentina in vi… - MCalcioNews : Parma, i convocati di D'Aversa per la sfida contro la Fiorentina: si rivede Gervinho -