Fiorentina-Parma (7 marzo ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 6 marzo 2021) La stagione della Fiorentina non decolla e anche se Prandelli si è lamentato del Var che ha inciso nella sconfitta 2-1 contro la Roma i viola a 25 punti sentono scaldarsi la classifica vista la crescita del Cagliari e dopo due sconfitte consecutive quello contro il Parma è un vero e proprio scontro diretto. Gli InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

