Fiorentina-Milan Primavera 1-1 | pareggio di El Hilali LIVE NEWS

(Di sabato 6 marzo 2021) Alle ore 15:00 andrà in scena, match valido per la 13^ giornata di campionato. Segui con noi la diretta testuale del match. Pianeta

Advertising

acffiorentina : ? ?? I GOAL! Pierozzi ci porta avanti! Fiorentina ?? Milan 2??- 1?? (Munteanu 54’, El Hilali 67’, Pierozzi 82’)… - toniH2000 : RT @Paschel_: @toniH2000 @marifcinter Toni il tuo (vostro) problema non è dire che il Milan ha overperformato ad essere primo. Quello lo sa… - RoFtbl : RT @acffiorentina: ?I 65’ Munteanu vicino alla doppietta personale, bravo Jungdal in uscita Fiorentina ?? Milan 1??-0?? (Munteanu 54’) #F… - gilnar76 : Fiorentina-#Milan Primavera 1-0 LIVE: Munteanu firma il vantaggio #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - SerafiniSs17 : Finalmente arriva fiorentina -milan 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

... dopo la brillante vittoria contro ili bianconeri hanno frenato, ritrovandosi a +4 dal ...hanno perso 2 partite di fila contro Napoli e Verona e ora sono appaiati proprio a Spezia ein ...... Dario Massara, commento: Luca Pellegrini- Parma ore 15 (DAZN e DAZN1 209) Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Giuseppe Bergomi Verona -ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport ...Il Milan vuole blindare Franck Kessie ... per via della squalifica. Il tecnico ex Fiorentina non ha dunque mai rinunciato a Kessie, determinante anche in zona gol. Il calciatore si è dimostrato un ...Domenica 7 marzo alle 12.30 scenderanno in campo Roma e Genoa (Dazn e Dazn1), mentre alle 15.00 si giocheranno Crotone-Torino (Sky Sport 253), Fiorentina-Parma (Dazn e Dazn1) e Verona-Milan(Sky Sport ...