Fiorentina | i convocati per il Parma | assenti Kouamé e Kokorin

Advertising

sportface2016 : #FiorentinaParma I convocati da Cesare #Prandelli: assenti Kouamé e Kokorin, dentro due giocatori della Primavera - Fiorentinanews : I convocati della Fiorentina: Prandelli dovrà fare a meno di Castrovilli - violanews : Convocati Fiorentina, Prandelli ne chiama 22. La decisione sugli infortunati... - - gabrielemajo : New post: D’AVERSA: “UN RISULTATO POSITIVO CON LA FIORENTINA PUO’ CAMBIARE TANTE COSE” (VIDEO) / I CONVOCATI - calciodangolo_ : ??#FiorentinaParma, i convocati di #DAversa: c'è #Gervinho, out #Valenti e #Conti ? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina convocati

Laha diramato la lista deiin vista del match cntro il Parma: assenti gli attaccanti Kouamé e ...Gli esami cui si è sottoposto l'exhanno escluso lesioni, ma il giocatore non sarà della ... La lista deiverrà annunciata il 16 marzo e il Milan attende con ansia. Per quella data ...La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match cntro il Parma: assenti gli attaccanti Kouamé e Kokorin ...Di seguito i convocati di mister Cesare Prandelli per la sfida di domani tra Fiorentina e Parma. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, ...