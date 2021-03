Fiorello e Amadeus, vi capisco: senza pubblico dal vivo è dura. Noi lo diciamo da un anno (Di sabato 6 marzo 2021) Cari Fiorello e Amadeus, vorrei dirvi grazie. Facciamo un lavoro diverso che più diverso non si può, eppure ci siete voluti voi due a far capire alle persone quello che noi prof stiamo dicendo da tanto. Non si tratta di fare sterili polemiche su una kermesse canora che piace, non piace, si odia o si ama, chisseneimporta. Si tratta del pubblico. C’è voluto uno spettacolo in eurovisione in prima serata su mamma Rai perché fosse messa in primo piano una quisquilia come questa: è faticoso intrattenere le persone se non le hai davanti. Ma va? E’ un anno che io parlo ai telespettatori. E non li vedo, oppure se li vedo di certo non mi guardano negli occhi, perché difficilmente si tiene lo sguardo fisso nella telecamera. Vi siete portati l’orchestra davanti, vicino, intorno, per cercare uno sguardo d’intesa, per sentire i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Cari, vorrei dirvi grazie. Facciamo un lavoro diverso che più diverso non si può, eppure ci siete voluti voi due a far capire alle persone quello che noi prof stiamo dicendo da tanto. Non si tratta di fare sterili polemiche su una kermesse canora che piace, non piace, si odia o si ama, chisseneimporta. Si tratta del. C’è voluto uno spettacolo in eurovisione in prima serata su mamma Rai perché fosse messa in primo piano una quisquilia come questa: è faticoso intrattenere le persone se non le hai davanti. Ma va? E’ unche io parlo ai telespettatori. E non li vedo, oppure se li vedo di certo non mi guardano negli occhi, perché difficilmente si tiene lo sguardo fisso nella telecamera. Vi siete portati l’orchestra davanti, vicino, intorno, per cercare uno sguardo d’intesa, per sentire i ...

