Fiorello coinvolto nello "spettacolo gay" di Achille Lauro. Bacio in bocca, Sanremo esplode | Guarda (Di sabato 6 marzo 2021) Il "quarto quadro" di Achille Lauro al Festival di Sanremo? Una provocazione religiosa e sessuale, nello stile del trap-rocker rivelato al grande pubblico proprio dall'Ariston, nel 2019. Una messinscena trasgressiva (ma un po' telefonata) di un matrimonio, con Achille Lauro versione "sposa in bianco" molto punk e marito d'obbligo, il suo fidatissimo chitarrista Boss Doms, sulle note dei sue successi sanremesi Rolls Royce e Me ne frego. Il Bacio in bocca tra i due musicisti è un po' la summa del "mondo estetico" di Lauro, sempre in bilico tra kitsch e riflessioni "alte". La novità, però, è che nella performance è stato coinvolto a pieno titolo anche Fiorello, di nero vestito e con tanto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Il "quarto quadro" dial Festival di? Una provocazione religiosa e sessuale,stile del trap-rocker rivelato al grande pubblico proprio dall'Ariston, nel 2019. Una messinscena trasgressiva (ma un po' telefonata) di un matrimonio, conversione "sposa in bianco" molto punk e marito d'obbligo, il suo fidatissimo chitarrista Boss Doms, sulle note dei sue successi sanremesi Rolls Royce e Me ne frego. Ilintra i due musicisti è un po' la summa del "mondo estetico" di, sempre in bilico tra kitsch e riflessioni "alte". La novità, però, è che nella performance è statoa pieno titolo anche, di nero vestito e con tanto di ...

artvashz : Immagina essere Amadeus e venire coinvolto da Fiorello a fare queste cose, io piangerei dal ridere h24 #Sanremo2021 - gscienza : RT @eliscrivecose: Mia mamma, ovviamente, pazza per Achille Lauro. Oggi che ha coinvolto Fiorello gli regalerebbe pure il primogenito che p… - arbremagique2 : RT @eliscrivecose: Mia mamma, ovviamente, pazza per Achille Lauro. Oggi che ha coinvolto Fiorello gli regalerebbe pure il primogenito che p… - PRaon98 : RT @eliscrivecose: Mia mamma, ovviamente, pazza per Achille Lauro. Oggi che ha coinvolto Fiorello gli regalerebbe pure il primogenito che p… - befourkilamniaz : RT @eliscrivecose: Mia mamma, ovviamente, pazza per Achille Lauro. Oggi che ha coinvolto Fiorello gli regalerebbe pure il primogenito che p… -