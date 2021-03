Filippi: “Tutti gli avversari riservano pericoli, la continuità il nostro punto debole. Infortuni? Rispondo così” (Di sabato 6 marzo 2021) Giacomo Filippi alla vigilia di Palermo-Juve Stabia.Il tecnico della compagine rosanero è intervenuto nella conferenza stampa pre match a ventiquattro ore dalla sfida contro la compagine campana. Una gara ostica, ma che la formazione di Viale del Fante dovrà cercare di affrontare sulla cresta dell'onda del derby vinto in casa del Catania. Flippi ha spiegato alla stampa la condizione di tutto l'organico durante questi giorni di preparazione all'incontro, soffermandosi sull'attuale situazione di classifica che coinvolge attivamente le due franchigie. Filippi: “Andiamo oltre il derby, domani comincia una nuova stagione. Santana? La mia idea per domani” Di seguito le sue dichiarazioni:"Nel girone di ritorno le partite più pericolose sono contro le squadre della parte destra della classifica. Tutti gli avversari sono ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Giacomoalla vigilia di Palermo-Juve Stabia.Il tecnico della compagine rosanero è intervenuto nella conferenza stampa pre match a ventiquattro ore dalla sfida contro la compagine campana. Una gara ostica, ma che la formazione di Viale del Fante dovrà cercare di affrontare sulla cresta dell'onda del derby vinto in casa del Catania. Flippi ha spiegato alla stampa la condizione di tutto l'organico durante questi giorni di preparazione all'incontro, soffermandosi sull'attuale situazione di classifica che coinvolge attivamente le due franchigie.: “Andiamo oltre il derby, domani comincia una nuova stagione. Santana? La mia idea per domani” Di seguito le sue dichiarazioni:"Nel girone di ritorno le partite più pericolose sono contro le squadre della parte destra della classifica.glisono ...

