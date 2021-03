Festival di Sanremo: programma di oggi, orari e palinsesto. Ospiti Ornella Vanoni, Alberto Tomba e Federica Pellegrini (Di sabato 6 marzo 2021) Tutto è pronto per l’attesissima finale del Festival di Sanremo 2021. L’emozione sale alle stelle, sia per gli artisti in gara sia per il pubblico da casa e le emozioni riservate per questa magnifica serata sono tante. Questa sera a partire dalle ore 20:50, subito dopo il PrimaFestival, tutti e 26 i cantanti Big si esibiranno per l’ultima volta. A votare nella finale saranno la Giuria Demoscopica (33%), la Sala Stampa (33%) e il Televoto (34%). La scaletta ufficiale con l’ordine di uscita degli artisti sarà annunciata poche ore prima della diretta. Per l’occasione Amadeus ha deciso di avere al suo fianco, oltre a Fiorello e Zlatan Ibrahimovi?, anche tre donne piene di talento e meravigliose: Giovanna Botteri, Tecla Insolia e Serena Rossi. Assente Simona Ventura, risultata positiva al Covid. Non mancheranno per la serata finale gli ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Tutto è pronto per l’attesissima finale deldi2021. L’emozione sale alle stelle, sia per gli artisti in gara sia per il pubblico da casa e le emozioni riservate per questa magnifica serata sono tante. Questa sera a partire dalle ore 20:50, subito dopo il Prima, tutti e 26 i cantanti Big si esibiranno per l’ultima volta. A votare nella finale saranno la Giuria Demoscopica (33%), la Sala Stampa (33%) e il Televoto (34%). La scaletta ufficiale con l’ordine di uscita degli artisti sarà annunciata poche ore prima della diretta. Per l’occasione Amadeus ha deciso di avere al suo fianco, oltre a Fiorello e Zlatan Ibrahimovi?, anche tre donne piene di talento e meravigliose: Giovanna Botteri, Tecla Insolia e Serena Rossi. Assente Simona Ventura, risultata positiva al Covid. Non mancheranno per la serata finale gli ...

