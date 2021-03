Festival di Sanremo, è il giorno della finale (Di sabato 6 marzo 2021) La finale del Festival di Sanremo 2021. Diversi gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Sanremo (IMPERIA) – Grande attesa per la finale del Festival di Sanremo 2021. Dopo le prime quattro serate in testa c’è Ermal Meta, ma il televoto può ancora cambiare tutto. Insieme ad Amadeus e Fiorello, sul palco dell’Ariston ci saranno Zlatan Ibrahimovic, Serena Rossi, Tecla, Giovanna Botteri e Achille Lauro. Gli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2021 Sarà una serata ricca di ospiti. Ritorna al Festival di Sanremo Ornella Vanoni in coppia con Francesco Gabbani. Spazio anche a Umberto Tozzi e Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Ladeldi2021. Diversi gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston.(IMPERIA) – Grande attesa per ladeldi2021. Dopo le prime quattro serate in testa c’è Ermal Meta, ma il televoto può ancora cambiare tutto. Insieme ad Amadeus e Fiorello, sul palco dell’Ariston ci saranno Zlatan Ibrahimovic, Serena Rossi, Tecla, Giovanna Botteri e Achille Lauro. Gli ospitideldi2021 Sarà una serata ricca di ospiti. Ritorna aldiOrnella Vanoni in coppia con Francesco Gabbani. Spazio anche a Umberto Tozzi e Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. ...

Advertising

LucaDondoni : A futura memoria, il #festival di #sanremo DEVE durare sino all’1,00. In questa televisione, di questi tempi, andar… - RaiNews : 'Caruso è una canzone gigantesca: è stato un privilegio cantarla il giorno del compleanno di Lucio Dalla'… - Corriere : Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... - liberaeva : #musicapassione Lucio Dalla Quattro marzo o Gesù Bambino? Festival di #Sanremo 1971 LEGGI L'ARTICOLO SU… - Bakko1983 : RT @ChiamarsiMinors: Comunque volevamo dire al Festival di Sanremo che noi non ci siamo mai fatti dei problemi per il fatto di non avere il… -