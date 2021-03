Festival di Sanremo, cantante pubblica questa foto: fan in ansia (Di sabato 6 marzo 2021) Un Sanremo piuttosto frenetico quello del 2021, in cui tra artisti e addetti ai lavori non sembra esserci un momento di tranquillità. Come racconta lei stessa su Instagram, ieri sera era afona. La giovane cantautrice era rimasta senza voce e stava cercando di idratare le corde vocali arrossate e contratte. L'annuncio di Gaia su Instagram. Dopo il duetto dell'altra sera che l'ha vista protagonista nell'interpretazione di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, insieme a Lous and the Yazuka, un'esibizione che ha incantato il pubblico a casa e per la quale si è posizionata anche piuttosto alta in classifica. Eppure, improvvisamente, la cantante ha dovuto comunicare ai suoi fan una notizia inaspettata, ovvero che si è ritrovata improvvisamente senza voce. Come si vede dalle sue stories su Instagram Gaia si mostra a letto, con una flebo, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 marzo 2021) Unpiuttosto frenetico quello del 2021, in cui tra artisti e addetti ai lavori non sembra esserci un momento di tranquillità. Come racconta lei stessa su Instagram, ieri sera era afona. La giovane cantautrice era rimasta senza voce e stava cercando di idratare le corde vocali arrossate e contratte. L'annuncio di Gaia su Instagram. Dopo il duetto dell'altra sera che l'ha vista protagonista nell'interpretazione di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, insieme a Lous and the Yazuka, un'esibizione che ha incantato il pubblico a casa e per la quale si è posizionata anche piuttosto alta in classifica. Eppure, improvvisamente, laha dovuto comunicare ai suoi fan una notizia inaspettata, ovvero che si è ritrovata improvvisamente senza voce. Come si vede dalle sue stories su Instagram Gaia si mostra a letto, con una flebo, ...

