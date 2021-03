Festival di Sanremo 2021, le anticipazioni della quinta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Le anticipazioni della quinta serata della kermesse sanremese Questa sera si terrà la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2021. Saliranno sul palco dell’Ariston i 26 Big in gara. A loro si alterneranno ospiti italiani del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. Protagonista assoluto della kermesse stasera sarà il televoto. Infatti nelle precedenti serate si sono espresse la Giuria Demoscopica, l’Orchestra e la Sala Stampa. Ai voti loro si sommeranno quelli di stasera del televoto per ogni singolo artista che decreteranno i tre cantanti che saliranno sul podio. Serena Rossi (attrice), Tecla Insolia (attrice e cantante) e Giovanna Botteri (giornalista) sono le tre protagoniste femminili ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021) Lekermesse sanremese Questa sera si terrà laconclusiva deldi. Saliranno sul palco dell’Ariston i 26 Big in gara. A loro si alterneranno ospiti italiani del mondomusica, dello spettacolo e dello sport. Protagonista assolutokermesse stasera sarà il televoto. Infatti nelle precedenti serate si sono espresse la Giuria Demoscopica, l’Orchestra e la Sala Stampa. Ai voti loro si sommeranno quelli di stasera del televoto per ogni singolo artista che decreteranno i tre cantanti che saliranno sul podio. Serena Rossi (attrice), Tecla Insolia (attrice e cantante) e Giovanna Botteri (giornalista) sono le tre protagoniste femminili ...

