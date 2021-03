Festival di Sanremo 2021: Achille Lauro punk rock. Ovazione per Mamhood. Ermal Meta resiste al primo posto (Di sabato 6 marzo 2021) E' solo quarto, Ermal Meta, secondo il voto della Sala stampa del Festival di Sanremo, per la quarta serata, dietro a Colapesce Dimartino i Maneskin e Willie Peyote. Ma resta primo, e resiste in testa alla classifica generale. Lo seguono Willie Peyote e Arisa. Stasera, sabato 6 marzo, gran finale, a decidere sarà il televoto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 6 marzo 2021) E' solo quarto,, secondo il voto della Sala stampa deldi, per la quarta serata, dietro a Colapesce Dimartino i Maneskin e Willie Peyote. Ma resta, ein testa alla classifica generale. Lo seguono Willie Peyote e Arisa. Stasera, sabato 6 marzo, gran finale, a decidere sarà il televoto L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo "Ci sono cascato di nuovo...". Achille Lauro e Fiorello sono Sanremo Stanchi e non troppo entusiasti (ma del resto non siamo nemmeno più capaci di emozionarci) siamo arrivati alla quarta serata del festival di Sanremo . Un kermesse a tratti tradizionalista a tratti insolita che è riuscita comunque ad entrare nelle case di milioni di italiani. Sicuramente è stata una grande sfida per Amadeus, ...

Sanremo, impazzisce il gobbo. Amadeus va nel "panico" La rivelazione di una dinamica di backstage, specialmente quando questo avviene su un palco come quello del festival di Sanremo, desta sempre grande curiosità nel pubblico a casa. Momenti clou della ...

