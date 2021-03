Federica Pellegrini irriconoscibile | look estremo mai visto – FOTO

(Di sabato 6 marzo 2021) La nuotatriceposta su Instagram uno scatto delinedito in attesa di Sanremo, chiedendo consigli, considerata la più grande nuotatrice italiana di sempre, sarà ospite alla finalissima del Festival di Sanremo. In vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, proprio sul palco dell’Ariston presenterà, insieme all’ex sciatore Alberto Tomba, i L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba… - gabbani_P : RT @rtl1025: ?? Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba, Federica… - SIENANEWS : E' Federica Pellegrini, la campionessa italiana di nuoto, a realizzare la mattonella dedicata alla vendemmia 2020 d… - martyxwalls : RT @tvblogit: Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba, Federica P… - SfideTv : RT @tvblogit: Ospiti stasera: Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba, Federica P… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

... Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, Dardust, Alberto Tomba ee la Banda ...Per la parte sportiva, legata alle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina 2026, presenti Alberto Tomba e. E ancora Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri, gli Urban Theory,...Sanremo, 6 marzo 2021 - Ultimo atto per Sanremo 2021. Stasera è in programma la finale dell'edizione numero 71, l'Ariston emetterà il suo verdetto e conosceremo il vincitore del Festival. Annosa quest ...Sanremo, il programma della finale: ospite Federica Pellegrini, sarà svelato il vincitore Anche per quest'anno il Festival di Sanremo 2021 è giunto alla ...