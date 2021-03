Fdi | Laboccetta | ‘fermare giornalismo-spazzatura contro Meloni’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Ilnei confronti della Meloni va fermato e pesantemente condannato. E’ inaccettabile per un Paese civile che 8 anni dopo i presenti fatti non accertati, il leader dell’opposizione in Parlamento venga accusato, utilizzando il pentito di turno, di nefandezze e reati che nessun magistrato abbia mai preso in seria considerazione. Alla Meloni va espressa da parte di tutte le cariche dello Stato la massima solidarietà. A cominciare dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal premier Draghi. L’opposizione parlamentare merita rispetto” Lo afferma l’ex deputato di Napoli Amedeo, presidente di Polo Sud. L'articolo proviene da Ildenaro.it.