Fallo di mano: la regola cambia di nuovo (Di sabato 6 marzo 2021) Quando nel calcio si tenta di definire “il Fallo di mano”, una delle prime parole che vengono in mente è confusione. Sono tantissimi gli episodi dubbi che legati al tocco di mano, hanno cambiato l’intero andamento di una partita. Magari perchè il direttore di gara non ha ritenuto necessario dare il rigore o al contrario ha punito pesantemente la disattenzione di qualche giocatore. Bene. La regola sul Fallo di mano cambia nuovamente. Gli arbitri per la ventisettesima giornata Fallo di mano, come cambia la regola? L’International Football Association Board ha tenuto nella giornata di ieri, venerdì 5 marzo, l’assemblea generale annuale nella quale ha discusso (nuovamente) ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Quando nel calcio si tenta di definire “ildi”, una delle prime parole che vengono in mente è confusione. Sono tantissimi gli episodi dubbi che legati al tocco di, hannoto l’intero andamento di una partita. Magari perchè il direttore di gara non ha ritenuto necessario dare il rigore o al contrario ha punito pesantemente la disattenzione di qualche giocatore. Bene. Lasuldinuovamente. Gli arbitri per la ventisettesima giornatadi, comela? L’International Football Association Board ha tenuto nella giornata di ieri, venerdì 5 marzo, l’assemblea generale annuale nella quale ha discusso (nuovamente) ...

Advertising

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 90+6' - Incredibile, rigore per il Milan, fallo di mano di Larsen - hds536jhmk : @kikachan87 @EurospinItalia Ma certo, Kylo Ren con un fallo in mano! - infoitsport : IFAB, cambia la regola sul fallo di mano: «Gol valido se tocco accidentale» - TuttoBolognaWeb : Fallo di mano - Come cambia la regola - - ilcosti : Questo aveva fischiato rigore e rosso per un fallo di mano inesistente, benedetto var -