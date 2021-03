F1, in Bahrain si corre con la presenza di pubblico. Ma potranno assistere alla gara solo vaccinati e guariti (Di sabato 6 marzo 2021) F1, il GP del Bahrain si svolgerà con la presenza di pubblico. potranno assistere alla gara i guariti e i vaccinati. La Formula 1 torna a godersi la presenza di pubblico sugli spalti a partire dal GP del Bahrain, quando potranno accedere agli spalti i guariti e i vaccinati. F1, GP del Bahrain con la presenza di pubblico Gli organizzatori del GP del Bahrain hanno avviato la prevendita dei tagliandi. Ovviamente, alla luce dell’emergenza sanitaria, le regole sono stringenti. Sia quelle per acquistare un biglietto che quelle per accedere ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) F1, il GP delsi svolgerà con ladie i. La Formula 1 torna a godersi ladisugli spalti a partire dal GP del, quandoaccedere agli spalti ie i. F1, GP delcon ladiGli organizzatori del GP delhanno avviato la prevendita dei tagliandi. Ovviamente,luce dell’emergenza sanitaria, le regole sono stringenti. Sia quelle per acquistare un biglietto che quelle per accedere ...

